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НАТО опубликовало стратегию по политике альянса в космосе

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Североатлантический альянс опубликовал документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», в котором подтвердил, что в случае нападения в космосе на одну из стран альянса организация «окажет помощь» государству-члену, согласно принципам, изложенным в V статье устава. Космическая стратегия была размещена на сайте организации в понедельник, 17 января.

«Последствия атак в космическом пространстве могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евро-атлантической зоны и могут быть такими же разрушительными для современных обществ, как последствия применения обычного вооружения. Такие атаки могут привести к задействованию V статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию V статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае», — отмечается в стратегии.

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НАТО согласовало космическую стратегию в 2019 году, а на саммите в Брюсселе в июне 2021 года страны блока признали атаки «в направлении космоса и в космическом пространстве» вызовом для безопасности организации.

Также альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».

Как заявили в НАТО, космос должен стать частью системы коллективной безопасности и обороны альянса, в данный момент в нее входят сухопутная, морская, воздушная среда и киберпространство.

«Космос является глобальной средой, любой конфликт, распространяющийся в космосе, может затронуть всех пользователей этого пространства. Даже в тех случаях, когда НАТО не вовлечено в конфликт, космические системы союзников могут быть затронуты…» — говорится в стратегии.

В альянсе подчеркнули, что деятельность блока в космосе будет идти на основе норм международного права, в том числе устава ООН.

«НАТО не стремится стать автономным игроком в космосе. НАТО будет координировать деятельность союзников, взаимодействовать с соответствующими международными организациями, включая ООН и Евросоюз (ЕС)», — сказано в документе.

Нападение на одного члена НАТО, согласно V статье устава альянса, рассматривается организацией как нападение на альянс в целом, в такой ситуации блок получает право оказать помощь стране, подвергшейся нападению в соответствии с 51-й статьей устава ООН, признающей право страны на индивидуальную или коллективную самооборону.

США, являющиеся одним из неформальных лидеров НАТО, многократно призывали государства-союзники расширить совместную деятельность в космосе с целью предотвращения новых угроз, которые могут подорвать глобальную безопасность. Также Вашингтон критиковал действия российских властей в космическом пространстве.

Так, 14 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Вместе с тем в Минобороны РФ подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».

В Минобороны рассказали, что 15 ноября Россия успешно провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

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