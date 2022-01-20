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Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике в космосе

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Документ НАТО о политике в космосе носит провокационный характер. Об этом в четверг, 20 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что документ касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.

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«Документ носит тенденциозный, на самом деле, провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств — членов НАТО во главе с США», — подчеркнула представитель российского дипведомства.

Она также отметила, что документ НАТО является попыткой легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит предотвращению гонки вооружения в этой среде.

«Налицо очередная попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утвержденной мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве», — заявила Захарова.

Североатлантический альянс опубликовал документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе» 17 января. В нем говорится, что в случае нападения в космосе на одну из стран альянса организация «окажет помощь» государству-члену, согласно принципам, изложенным в V статье устава.

Также альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».

США, являющиеся одним из неформальных лидеров НАТО, многократно призывали государства-союзники расширить совместную деятельность в космосе с целью предотвращения новых угроз, которые могут подорвать глобальную безопасность. Также Вашингтон критиковал действия российских властей в космическом пространстве.

14 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Вместе с тем в Минобороны РФ подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда же заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал также, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

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