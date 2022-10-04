МИД России уличил США в использовании инфраструктуры в космосе в военных целях

США в контексте конфликта на Украине задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях. Об этом говорится в заявлении директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, оглашенном 4 октября на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Текст зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«В ходе событий на Украине появилась новая чрезвычайно опасная тенденция. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях», — отметил дипломат.

Он добавил, что квазигражданская инфраструктура в космосе может стать целью для ответного удара.

В конце сентября в посольстве России в США напомнили, что любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что США используют все виды манипуляций, чтобы втянуть Россию в ядерную повестку.

В августе замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов предупреждал о размещении США ядерного оружия в космосе. По его словам, нельзя исключать, что спецоперация будет использоваться Вашингтоном как предлог для более быстрой реализации своих планов.

В апреле Дмитрий Рогозин, который на тот момент занимал пост главы «Роскосмоса», отмечал, что американский орбитальный самолет Boeing X-37 может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения.