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Рогозин заявил о возможности американского Boeing X-37 быть носителем оружия массового поражения

Рогозин: американский Boeing X-37 может быть носителем оружия массового поражения
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Американский орбитальный самолет Boeing X-37 может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения. Об этом заявил в субботу, 23 апреля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

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«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие «добывающие» органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», — сказал глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что речь идет о возвращаемом из космоса аппарате. По его словам, российская сторона убеждена, что при помощи Boeing X-37 США пытаются вывести оружие в космос.

«Он может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, и носителем оружия массового уничтожения. Это уже новая категория носителей оружия массового уничтожения. Нападение из космоса — это серьезнейшая опасность», — подчеркнул он.

11 апреля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что страны Запада всё больше увязают во внутреннем кризисе, для оправдания которого они могут прибегнуть к применению оружия массового поражения на Украине.

Он подчеркнул, что в какой-то момент Западу придется объясниться перед гражданами за повышение цен на базовые продукты и бензин. По его словам для этого западные страны могут использовать «совершенно чудовищное оправдание».

Также он указал, что на таком фоне разговоры западных политиков про, например, химическое оружие вызывают всё более серьезную тревогу.

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