РФ внесет в ГА ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе

РФ внесет в ГА ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе

2022-10-27 06:11:18

2022-10-27 06:11:18

2022-10-27 06:11:18

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru