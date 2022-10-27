РФ внесет в ГА ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе
Россия призывает все государства отказаться размещать первыми оружие в космосе, соответствующая резолюция будет внесена в Генассамблею ООН, передает телеканал «Известия».
Отмечается, что документ должен рассмотреть первый комитет всемирной организации. Далее инициативу внесут на голосование в ГА ООН.
Известно, что уже около 30 стран мира в двустороннем порядке поддержали инициативу РФ.
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