Источник рассказал о готовящейся провокации Киева с «грязной бомбой» над ЧАЭС

На Украине создан макет «грязной бомбы», которую планируется взорвать над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом 26 октября сообщил источник «РИА Новости».

«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения ЧАЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что муляж «Искандера» сделан на основе ракеты «Точка-У». После того, как его собьют, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники, чтобы попытаться убедить западную общественность в якобы виновности России.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин рассказал, что Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации.

О том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, впервые стало известно 23 октября. Предполагается, что для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. При подрыве такой бомбы, как сообщали в Минобороны России, радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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