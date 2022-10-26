Путин указал на планы Киева применить «грязную бомбу»

Украину накачивают тяжелым вооружением. Об этом заявил в среду, 26 октября, президент России Владимир Путин.

«Сейчас накачивают вооружением, в том числе, тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие», — отметил Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Кроме того, по его словам, Москве известно о планах использования Киевом «грязной бомбы».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Предполагается, что для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. При подрыве такой бомбы, как сообщали в Минобороны России, радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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