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Эксперт оценил поставки российской нефти на мировой рынок

Эксперт Митрахович: российская нефть будет находить своего покупателя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российская нефть продолжит находить своего покупателя, рассказал «Известиям» 26 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

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По его словам, на мировой рынок поставляется 7,5 млн баррелей в сутки российской нефти вместе с нефтепродуктами. Мировое потребление нефти составляет около 100 млн баррелей в сутки.

Эксперт отметил, что просто эти объемы не заместить.

«Свободные мощности Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, по разным оценкам, — от 2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки. Но Саудовская Аравия и Эмираты не хотят сейчас эту нефть выбрасывать на мировой рынок. В этом смысле визит [президента США] Джо Байдена в Саудовскую Аравию окончился провалом, и, наоборот, ОПЕК + объявила о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки со следующего месяца, поэтому российская нефть заменена арабами не будет. А прирост добычи в США недостаточно быстрый, чтобы занять место России. Поэтому объективно российская нефть будет находить своего покупателя», — сказал Митрахович.

Он напомнил, что 5 декабря вступает в силу установленное Евросоюзом (ЕС) эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Значит, она будет перенаправлена в другие регионы мира, добавил эксперт.

«Порядка 2/3 от того, что поставлялось в Европу, скорее всего, может быть перенаправлено по успешному сценарию», — заключил Митрахович.

Накануне исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что миру по-прежнему нужен приток нефти из РФ на рынок. Он подчеркнул, что если на рынок будет поступать от 80 до 90% от обычного показателя объема российской нефти, то тогда стоит говорить о «хорошем и обнадеживающем» уровне поставок. Он считает, что такой объем поможет удовлетворить спрос на топливо.

Вице-премьер РФ Александр Новак 12 октября отметил, что Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов и реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток. Он добавил, что РФ останется крупным энергопартнером для потребителей и будет одним из основных игроков мирового энергорынка.

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