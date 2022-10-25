Глава МЭА заявил о важности российской нефти для мирового рынка

Миру по-прежнему нужен приток нефти из РФ на рынок. Об этом во вторник, 25 октября, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая на Сингапурской международной энергетической неделе.

«Мир пока еще нуждается в поступлении российской нефти на рынок», — приводит его слова агентство Reuters.

При этом Бирол подчеркнул, что если на рынок будет поступать от 80 до 90% от обычного показателя объема российской нефти, то тогда стоит говорить о «хорошем и обнадеживающем» уровне поставок. По его словам, такой объем поможет удовлетворить спрос на топливо.

Ранее в этот день Бирол заявил, что мир еще никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса, как сейчас.

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что страны ОПЕК+ выступили против диктата цен на российскую нефть. Кроме того, он напомнил об отказе Москвы поставлять топливо по предельным ценам, так как в этом случае стоимость определяется потребителем.

Ранее, 14 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективный Запад в настоящий момент еще не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. По ее словам, недавние предложения Вашингтона установить максимальную цену на уровне $60 за баррель не являются официальной позицией западных государств, поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

Тогда же президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

7 сентября Путин напомнил, что при введении ограничений цен на энергоносители из России западным государствам грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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