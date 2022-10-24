Страны ОПЕК+ выступили против диктата цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, какое мнение разделяют страны ОПЕК+ насчет ограничений по стоимости нефти из России, которые собираются ввести страны — участницы G7.

Он заявил, что государства не согласны с потолком цен на нефть. Кроме того, Силуанов напомнил об отказе Москвы поставлять топливо по предельным ценам, так как в этом случае стоимость определяется потребителем. Страны, входящие в ОПЕК+, считают, что регулировать рынок должен производитель.

«Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен», — цитирует Силуанова РБК в понедельник, 24 октября.

Глава Министерства финансов также указал на установление РФ «консервативных параметров» на стоимость нефти — $70 за баррель при курсе 68 рублей за доллар, а объем добычи — порядка 10 млн баррелей в сутки.

«Мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше 8 трлн рублей», — заявил Силуанов.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на нефть в следующем году составит порядка $100 за баррель. Он добавил, что в настоящее время период неопределенности, в связи с чем сложно прогнозировать цены на энергоносители.

6 октября аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что после решения ОПЕК+ о сокращении с ноября добычи нефти цена марки Brent увеличится до уровня $95–100 за баррель.

В этот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что данное решение скажется на ценах, которые как минимум перестанут падать.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Как рассказал Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

На следующий день выяснилось, что ЕС принял восьмой пакет санкций против России, в который вошел запрет перевозок нефти из РФ по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

Российский президент Владимир Путин 7 сентября напомнил, что при введении ограничений цен на энергоносители из России западным государствам грозит полная остановка поставок из страны.