Mercedes-Benz увеличила прибыль в III квартале 2022 года

Компания Mercedes-Benz увеличила свою прибыль во второй раз в 2022 году до $5,2 млрд (примерно 307 млрд рублей), так как спрос на автомобили марки превысил предложение. Об этом 26 октября сообщило издание Autonews Europe.

Аналитики компании сообщили, что успех высоких продаж компании, особенно в сегменте моделей люкс-класса, стал возможен перед лицом роста цен на электроэнергию и постоянных проблем с логистическими цепочками поставок комплектующих.

В основном автомобильном подразделении Mercedes доходность марки выросла до 14,5% после активизации поставок легковых машин. По оценке экспертов компании, за счет отложенного спроса возросли продажи электроседана EQS. Кроме того, прибавило подразделение, выпускающее коммерческие фургоны.

«Мы делаем компанию более устойчивой и задаем темп на ближайшие месяцы, поскольку мы продолжаем ускорять нашу трансформацию», — заявил финансовый директор Mercedes-Benz Харальд Вильхельм.

Рассматривая будущий план поставок своих автомобилей в США, компания намерена снизить их объем относительно показателей 2021 года. Для европейского рынка объем продаж машин марки тоже будет пересмотрен в сторону снижения.

Ослабевшие продажи на рынках США и Европы Mercedes будет компенсировать за счет активных предложений своих моделей в Китае. Эксперты связывают это с налоговыми льготами на покупку автомобилей в этой стране.

26 октября российское представительство марки сообщило, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен покинуть рынок РФ и продать доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом». Будут проданы, в частности, доли в АО «Мерседес-Бенц Рус», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус». В свою очередь, Минпромторг РФ уже сообщил, что поможет новому владельцу активов Mercedes в России подобрать технологического партнера для налаживания нового производства.