Пользователи Twitter высмеяли заявление главы МИД Украины Кулебы о «российской пропаганде».

Кулеба опубликовал 25 октября фотографию, на которой смотрит на карту мира, и написал, что провел онлайн-брифинг для иностранной прессы о «российской агрессии и пропаганде».

В комментариях раскритиковали заявление Кулебы.

«Мы все видим европейское и западное лицемерие. Что не было очевидно раньше, стало очевидным сейчас благодаря [президенту России Владимиру] Путину», — написал один из юзеров.

«Смотрит на карту мира со взглядом мастера-стратега и думает: «У какой страны я еще не выпрашивал оружие?» — сыронизировал другой пользователь.

Кроме того, в комментариях указывали, что не готовы верить лжи Кулебы и не имеют желания слушать украинскую пропаганду, которую спонсирует США.

Также один из пользователей задал главе МИД Украины неожиданный вопрос: «Ты на студии в Калифорнии?».

На прошлой неделе канадский журналист Киан Бекст отметил, что власти Киева готовы платить «тысячи грязных долларов» за проукраинскую пропаганду в западных средствах массовой информации.

В начале сентября корреспондент телеканала «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что на освобожденных территориях Донбасса изъяты тысячи книг с пропагандой и искаженной историей.