Печная труба: как сделать кирпич в пустыне

Кирпич — главный строительный материал в Индии. Предприятия по его производству располагаются прямо посреди пустыни Тар, здесь же селятся и люди со всей домашней живностью. Как работает кирпичный завод — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
Кирпичных дел мастера приравниваются к касте неприкасаемых — им до сих пор запрещено селиться в городах
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Фото: Андрей Зима
Поэтому они живут прямо на работе
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Фото: Андрей Зима
Рядом с заводом строят хижины, в которых живут с семьями
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Фото: Андрей Зима
Первый этап производственного процесса — лепка кирпичей из глины
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Фото: Андрей Зима
Глина, смешанная с водой, образует массу, которая после высыхания сохраняет форму, а после обжига приобретает свойства камня
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Фото: Андрей Зима
Для обжига кирпичи складывают в виде огромной печи
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Фото: Андрей Зима
Женщины работают наравне с мужчинами
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Фото: Андрей Зима
Они тоже лепят из глины кирпичи и перевозят их на деревянных тележках
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Фото: Андрей Зима
Работают все на 40-градусной жаре безо всяких защитных средств
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Фото: Андрей Зима
Единственная защита от солнца и пыли — платок на голове
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Фото: Андрей Зима
На сооружение печи для обжига уходит до трех недель
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Фото: Андрей Зима
Топят печь опилками или навозом, продолжается это всё несколько дней
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Фото: Андрей Зима
Затем печь засыпают песком и остужают
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Фото: Андрей Зима
Во время работы руки часто травмируются, однако перчаток никто не использует — максимум перевязывают пальцы полосками ткани
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Фото: Андрей Зима
Днем на жаре рядом с раскаленной печью находиться практически невозможно
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Фото: Андрей Зима
Спасает только вода
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Фото: Андрей Зима
Животные, которым приходится работать на такой жаре, тоже выживают с трудом
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Фото: Андрей Зима
Готовят еду тоже на рабочем месте
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Фото: Андрей Зима
Сковородки с лепешками ставят прямо на раскаленные кирпичи
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Фото: Андрей Зима
Да и поспать на теплых кирпичах можно — чтобы не тратить время на дорогу до дома
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Фото: Андрей Зима
Естественно, поблизости от таких поселений нет ни больниц, ни школ, ни магазинов
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