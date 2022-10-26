Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет

Украина недовольна планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. Об этом в среду, 26 октября, пишет издание Politico.

В материале отмечается, что в своем первом обращении к нации Сунак пообещал поставить экономическую стабильность в центр повестки дня и предупредил о предстоящих трудных решениях в отношении расходов.

«Новый премьер-министр, однако, еще не изложил свои планы по британскому оборонному бюджету, а важнейший финансовый отчет на следующей неделе, вероятно, станет сигналом к ​​началу длительной программы сокращения расходов, поскольку он пытается восстановить доверие к государственным финансам Великобритании», — говорится в публикации.

В украинском правительстве это заявление расценили как возможное сокращение военной помощи Киеву. В то же время, пишет Politico, в попытке успокоить Киев, «который всё еще тоскует по своему ушедшему союзнику [экс-премьеру Великобритании] Борису Джонсону», Сунак заявил, что «конфликт на Украине нужно довести до конца».

Днем ранее Сунак провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что поддержка Соединенного Королевства Украины будет как никогда сильна под его премьерством. Сунак также отметил важность работы Международного агентства по атомной энергии на Украине в деле обеспечения ядерной безопасности и прозрачности в отношении любой дезинформации.

Зеленский, в свою очередь, одним из первых поздравил Сунака с назначением на должность и заявил, что пригласил Сунака посетить Украину. Обе стороны поддержали продолжение санкционной политики в отношении России, пишет «Газета.Ru».

Пользователи Twitter увидели в поздравлении Зеленского намек на ожидание дальнейшей финансовой помощи Украине.

Сунак 24 октября был избран новым премьер-министром Великобритании. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III. На посту он сменил Лиз Трасс, которая 20 октября объявила о своей отставке.