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В Сети раскрыли намерение Зеленского «попрошайничать» у нового премьера Британии

Пользователи Twitter назвали Зеленского попрошайкой после его поста с поздравлением Сунака
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Пользователи Twitter увидели в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского Риши Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании намек на получение очередной финансовой помощи, за что украинского лидера обрушилась критика.

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Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил на следующий день король Соединенного Королевства Карл III.

Тогда Зеленский и поздравил Сунака в Twitter с назначением на новую должность, отметив, что готов вместе и дальше «укреплять стратегическое партнерство» между странами.

«Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег», — отреагировал пользователь Tristan.

«Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду», — добавил комментатор с никнеймом Faizz.

«Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?» — отметил Akirabi Yusuf khilla.

Ранее во вторник член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что Зеленский продолжает заниматься попрошайничеством на мировом уровне, озвучивая всё новые суммы. Так он прокомментировал заявление президента Украины о том, что Киев не получил еще «ни цента» из $17 млрд, которые должны быть переданы в рамках плана быстрого восстановления страны.

Страны Запада начали оказывать финансовую и военную поддержку Украине после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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