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Honda презентует новый седан модели Accord в ноябре 2022 года

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Фото: Honda
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Компания Honda Motor намерена представить новый седан Accord одиннадцатого поколения в ноябре текущего года. Перед премьерой компания опубликовала затемненные фото будущей новинки, о чем 26 октября сообщил портал Drom.

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Самым интересным фото специалисты посчитали изображение мультимедийной системы автомобиля размером 12,3 дюйма. Фрагменты передней части машины и ее кормы узнаваемы, так как еще в июле текущего года в Сети были опубликованы патентные изображения нового автомобиля.

Новое поколение машины получит динамичный профиль. Кроме того, у новинки будут зауженные по форме фары и широкая решетка радиатора, что подтвердили опубликованные Honda официальные затемненные снимки.

Подлинных данных о технической составляющей нового Accord пока нет. Для некоторых рынков выпускают гибридный вариант. Он базируется на двухлитровом двигателе, а совокупная отдача установки составляет 212 л.с.

В России Honda Accord была представлена машиной девятого поколения, официальные продажи которой прекратили в 2015 году.

22 сентября компания Honda Motor сообщила о своем намерении сократить производство автомобилей до 40% на двух японских заводах. Сокращение производства явилось еще одним свидетельством проблем, с которыми автопроизводители столкнулись, пытаясь увеличить объемы производства во второй половине финансового года, чтобы компенсировать дефицит, вызванный постоянной нехваткой чипов и другими сбоями.

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