Корреспондент «Известий» показал работу ЗРК «Бук» в ходе спецоперации

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) продолжают успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции по защите населения Донбасса. Кадры работы комплекса показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Работали по РЗСО HIMARS американского производства. В большинстве случаев сейчас комплекс «Бук-М2» предназначен для поражения их, а также украинского РСЗО «Ольха». Цель очень быстрая, но в связи со слаженностью и опытом расчета отрабатываем по ней очень быстро, в течении восьми секунд», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Ромашка».

Как отметил корреспондент, система ПВО в радиусе 100 км видит на 360 градусов. «Бук» создает в небе вокруг себя «защитный и непробиваемый купол», засекает врага на высоте до 25 км.

По словам Олькова, расчеты ЗРК «Бук» несут боевое дежурство вне зависимости от времени суток и погодных условий. Счет на количество сбитых беспилотников противника идет на сотни.

«Экипаж сводный, люди уже притерлись друг к другу, давно вместе. Ссор никаких нет. Работа проходит слаженно. Каждый знает, что он делает. Поэтому машина отрабатывает на все 100%», — поделился механик водитель с позывным «Обь».

Ольков рассказал, что противник целенаправленно охотится за расчетами «Бук». Однако благодаря угловым маячкам, которые ракета воспринимает как цель, каждый раз попадает в ловушку, нанося удар по ложным позициям.

При этом зенитчики ВВО не остаются долго на одном месте. После выстрела им необходимо сменить позицию, а затем вновь заступить на боевое дежурство.

Ранее, 13 октября, расчеты «Бук-М3» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили средства воздушного нападения ВСУ. Уточняется, что был выполнен пуск двух зенитных управляемых ракет, цель была поражена на удалении в несколько километров от населенного пункта. В результате удалось избежать жертв среди мирных жителей.

11 октября военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в зоне проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике. Он рассказал, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник.

До этого, 6 сентября, Минобороны показало работу ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. Отмечается, что комплексы способны взять цель на сопровождение на расстоянии до 70 км, а также нанести удар сразу по шести целям.

В ходе спецоперации РФ на Украине и в Донбассе российские «Буки» нейтрализуют в том числе ракеты американских систем залпового огня HIMARS. Несмотря на малоразмерный и высокоскоростной характер цели, рост профессионализма военных РФ позволил без труда бороться со снарядами американских систем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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