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Расчеты «Бук-М3» ЦВО уничтожили средства воздушного нападения ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили средства воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Расчеты обнаружили средство воздушного нападения во время выполнения задачи по прикрытию крупного населенного пункта. Российские военные на «Бук-М3» захватили воздушную цель, совершающую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории.

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Уточняется, что расчет выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средство воздушного нападения противника на удалении в несколько километров от населенного пункта. В результате удалось избежать жертв среди мирных жителей.

«Особенность в том, что здесь целей больше, чем на учениях. Считаю, что надо защищать воздушные рубежи. Комплекс от предыдущего поколения отличается. Во-первых, оперативностью, а также упрощенностью. С начала спецоперации техника не подводит, бьет хорошо», — поделился начальник штаба дивизиона ЗРК «Бук-М3» Евгений.

В ходе боевого дежурства, добавили в Минобороны РФ, расчеты ЗРК ЦВО круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. Они обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций российских военных, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России.

Ранее, 11 октября, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в зоне проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике. Он рассказал, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник.

«Бук-М3» — одна их самых современных систем средней дальности, не имеющая зарубежных аналогов. Отличительные черты «Буков» — высокая автоматизация и автономность работы.

До этого, 30 сентября, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что около трети пилотируемой авиации ВСУ было сбито российскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и «Верба». В частности, наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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