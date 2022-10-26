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Координатор Госдепа обсудил санкции против РФ с производителями алмазов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен провел консультации с американскими производителями алмазов касательно ограничений в отношении России. Об этом во вторник, 25 октября, сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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«В центре внимания этой встречи была важность четкого исполнения производителями алмазов санкций, касающихся России, а также более широкие стандарты проверки клиентов, в том числе в том, что касается поддерживаемых Россией игроков по всему миру», — говорится в заявлении.

Согласно опубликованному заявлению, США «остаются привержены созданию экономических издержек для России» из-за проведения специальной военной операции на Украине, а также из-за «дестабилизирующих действий» в Африке.

Кроме того, 19 октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил неготовность стран Евросоюза (ЕС) лишиться импорта ряда продукции из России. По его словам, Бельгия стабильно выступает за продолжение торговли российскими алмазами. Согласно данным эксперта, по итогам прошлого года оборот составил €1,8 млрд.

В тот же день The New York Times написала, что страны ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю алмазами из России, греки беспрепятственно перевозят нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

23 сентября издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что ЕС не включил ограничения на торговлю алмазами из России в санкционный список из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов.

Ранее, 25 августа, Associated Press написало, что несмотря на заявление американского президента Джо Байдена нанести удар по России посредством торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин, сотни других видов несанкционированных товаров на миллиарды долларов продолжают поступать в порты США.

17 августа газета New York Times сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. Как отмечает газета, в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване подняли вопрос об алмазах из РФ. Однако обсуждение закончилось после вето России, Китая и Белоруссии, что вызвало споры относительно того, должна ли РФ принимать участие в работе процесса.

7 апреля Вашингтон расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, в санкционный пакет попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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