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AP уличило Байдена в несостоятельности угроз о «сокрушительном ударе» по РФ

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Джо Байден полгода назад пообещал «причинить страдания» и нанести «сокрушительный удар» по России посредством торговых ограничений на такие товары, как водка, алмазы и бензин. При этом сотни других видов несанкционированных товаров на миллиарды долларов продолжают поступать в порты США, пишет Associated Press (AP) в четверг, 25 августа.

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Агентство выяснило, что более 3,6 тыс. партий древесины, металлов, резины и других товаров прибыли в порты США из России с тех пор, как в феврале началась спецоперация по защите Донбасса. Эти объемы значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда прибыло около 6 тыс. партий, но все равно объем торговли составляет более $1 млрд в месяц.

AP также узнало, что в порт Балтимора в этот день вошел огромный контейнеровоз, груженный листами фанеры, алюминиевыми стержнями и радиоактивными материалами, — всё это было доставлено с полей, лесов и заводов России, вопреки угрожающей риторике президента Байдена.

Агентство указывает, что никто из участников экономических отношений на самом деле не ожидал, что торговля остановится в феврале. Запрет на импорт определенных товаров, скорее всего, нанесет больший вред США, чем России.

«Когда мы вводим санкции, это может нарушить глобальную торговлю. Поэтому наша задача — подумать о том, какие санкции оказывают наибольшее влияние, в то же время позволяя без сбоев работать глобальной торговле», — заявил AP Джим О'Брайен, возглавляющий Управление по координации санкций Госдепартамента.

Агентство упоминает, как администрация Байдена и Евросоюз (ЕС) опубликовали отдельные списки российских компаний, которые не могут экспортировать свои товары в страны Запада. Но как минимум одна из этих компаний, которая поставляет военным металл для изготовления истребителей, продает его на миллионы долларов американским и европейским фирмам.

Что касается импорта древесины, то, как пишет агентство, в густых березовых лесах России такая твердая и прочная древесина, что из нее изготавливается большая часть американской деревянной мебели для школьных классов, большая часть напольных покрытий для дома. У американских импортеров нет альтернатив в других странах. Поэтому контейнеры с российскими товарами прибывают в порты США почти каждый день, выяснили журналисты агентства.

19 августа координатор санкционной политики Вашингтона Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента, заявил, что дальнейшее ужесточение односторонних американских рестрикций в отношении России вызывает ряд сложностей.

О'Брайен также отметил, что США хотят, чтобы РФ оставалась важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировом рынке, невзирая на введенные санкции. Он заявил, что Вашингтон «не вводил санкции против российского продовольствия и удобрений».

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен. Генсек ООН отметил важность обеспечения беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

22 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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