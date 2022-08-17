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Страны Запада призывали присвоить алмазам из России статус «кровавых»

NYT: Запад призвал присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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США, ЕС и Канада призывают присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине. Об этом в среду, 17 августа, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

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Кимберлийский процесс был создан в 2000 году и объединяет свыше 80 стран. Организация была названа в честь города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе нелегально добытыми драгоценными камнями. Их называют «кровавыми алмазами» из-за добычи на территории ведения боевых действий. Кроме того, средства от продажи камней направляются на финансирование региональных конфликтов или террористических группировок.

Как отмечает газета, в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване подняли вопрос об алмазах из РФ. Однако, обсуждение закончилось после вето России, Китая и Белоруссии, что вызвало споры относительно того, должна ли РФ принимать участие в работе процесса.

Издание сообщает, что США запретили импорт необработанных алмазов из России. Однако российские бриллианты все равно попадают в страну. Кроме того, газета утверждает, что большая часть алмазов из России якобы обрабатывается в Индии, где их маркируют как алмазы индийского происхождения.

В свою очередь, пресс-служба российского Минфина заявила газете, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из РФ статус «кровавых» являются «политической демагогией».

В марте в российском Минфине сообщили, что Россия в 2021 году увеличила экспорт алмазов на 26%, до 48,636 млн карат. В денежном выражении объем поставок вырос на 36,8% и превысил $4 млрд.

Наибольшее количество российских алмазов отправились в Бельгию, ОАЭ, а также Индию. Также по информации Минфина, в 2021 году добыча драгоценных камней в нашей стране выросла на 25,4%.

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