Санкции США затронули производителя алмазов «Алроса»

Вашингтон в четверг, 7 апреля, расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. Об этом сообщается в заявлении министерства финансов США.

Ограничения затронули 29 российских структур и восемь физлиц.

В частности, в санкционный пакет попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса».

Финансовое ведомство предписало американским физическим и юридическим лицам завершить финансовые операции с российской компанией до 7 мая 2022 года.

Отмечается, что рестрикции предполагают заморозку собственности и финансовых активов компаний и физлиц на территории Соединенных Штатов.

Однако американский минфин исключил из антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Накануне в санкционный список Великобритании были внесены еще восемь россиян. Ограничительные меры затронули в том числе гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, гендиректора «Алросы» Сергея Иванова, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова и футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга. Им запрещен въезд в страну, а их активы будут заморожены в случае их обнаружения.

6 апреля Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Кроме того, в тот же день минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

В то же время Мишустин в четверг заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Он также подчеркнул, что профицита бюджета в РФ в 2022 году не будет, все полученные доходы будут потрачены.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».