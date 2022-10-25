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В Минпромторге сообщили об открытии несколько сотен магазинов Zara в начале весны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в начале весны 2023 года. Об этом 25 октября сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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«В начале весны первые несколько сотен магазинов на территории РФ будут открыты», — сказал он в эфире «России 1».

Ранее в этот день сообщалось, что испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher. Проведение сделки будет означать прекращение деятельности Inditex в РФ.

25 октября «Известия» узнали, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода». При этом в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех магазинов.

До этого, 18 октября, сообщалось, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ.

Так, 4 августа стало известно, что каталонский ювелирный бренд Tous снова открыл магазины в Москве и Санкт-Петербурге. 5 октября в консалтинговой компании CORE.XP сообщили, что Dior beauty планирует возобновить работу торговых точек в РФ.

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