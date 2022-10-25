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США поставили Украине более 1 млн снарядов с февраля

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Фото: REUTERS/Stringer
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США поставили Украине более одного млн снарядов с начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщило 25 октября украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные минобороны США.

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«Украина (с начала спецоперации РФ. — Ред.) получила: 903 тыс. 155-мм снарядов M795 для американских гаубиц М777, три тыс. 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982, семь тыс. снарядов противотанковой системы минирования RAAMS, 180 тыс. снарядов для 105-миллиметровых орудий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в общей сложности США поставили Украине более 50 тыс. т артиллерийских боеприпасов.

Ранее во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении к пленарному заседанию XXIV Всемирного русского народного собора, которое зачитал посол по особым поручениям российского МИДа Геннадий Аскальдович, заявил, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Лавров также указал, что США и их союзники по НАТО делятся с киевским режимом разведдаными и вербуют наемников. Всё это, по мнению главы МИД РФ, делает эти страны участниками конфликта.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что США думают над отправкой Украине зенитного ракетного комплекса HAWK для борьбы с российскими беспилотниками.

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

До этого, 4 октября, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов указал, что поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого столкновения России и НАТО.

А 29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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