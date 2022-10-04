МИД предупредил о приближении к столкновению РФ и НАТО из-за поставок оружия Киеву
Поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого столкновения России и НАТО, заявил 4 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — заявил он, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее во вторник американский президент Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн.
Как сообщили в Пентагоне, он включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 16 гаубиц калибра 155 мм, 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 управляемых снарядов того же калибра, 300 тыс. мин для минометов калибра 120 мм, 200 тыс. патронов для стрелкового оружия, 200 бронированных машин, противопехотные мины Claymore и другие боеприпасы.
29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине. Дипломат отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.
21 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сталкивается на Украине с военным потенциалом стран НАТО и целого ряда других недружественных государств.
30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации по защите Донбасса, потому что ущерб от него будет несопоставим.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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