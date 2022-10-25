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США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK

Reuters: США могут отправить на Украину ЗРК HAWK для защиты от российских атак
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cristian Cristel
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США раздумывают над отправкой Украине зенитного ракетного комплекса HAWK для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом 25 октября сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

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«США рассматривают возможность отправки ПВО HAWK со складов на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет», — указано в публикации.

Какое количество систем ПВО и ракет к ним планируется поставить, в Белом доме комментировать отказались.

Система HAWK — предшественница системы противоракетной обороны Patriot, которую отправлять на Украину США пока намерены.

Ранее, 10 октября, газета The Washington Post сообщила, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. При этом отмечалось, что украинские власти запросили у США новейшие системы противовоздушной обороны и другие вооружения на фоне массированного удара России по объектам энергетики Украины. В частности, указывалось, что Киев рассчитывает получить комплексы Patriot, MIM-23 Hawk, ударные беспилотники и другое вооружение.

Издание также напомнило, что с февраля администрация американского лидера Джо Байдена направила Украине военную помощь на сумму более $17 млрд, включая ракетные комплексы и беспилотники.

Ранее, 10 октября, Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО. Кроме того, американский лидер осудил ракетные удары РФ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября заявил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились. Как подчеркнул Антонов, «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвам и разрушениям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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