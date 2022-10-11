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The Washington Post усомнилась в ускорении поставок оружия Киеву

The Washington Post: США вряд ли ускорят поставки оружия Киеву или предоставят системы Patriot
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. Об этом 10 октября сообщила газета The Washington Post.

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Ранее украинские власти запросили у США новейшие системы противовоздушной обороны и другие вооружения на фоне массированного удара России по объектам энергетики Украины. В частности, указывалось, что Киев рассчитывает получить комплексы Patriot, MIM-23 Hawk, ударные беспилотники и другое вооружение.

Однако, согласно оценке издания, США вряд ли возьмут на себя такие обязательства.

«Пока было мало свидетельств в пользу того, что администрация [США] намерена изменить сравнительно долгий процесс утверждения, в рамках которого она решает, какие виды вооружений и когда направить Украине», — говорится в статье.

Авторы уточняют, что при оказании военной помощи американские специалисты изучают, обучены ли украинские военные применению данных вооружений и смогут ли на Украине обслуживать эти средства. Кроме того, выясняется, располагают ли ВС США достаточным количеством данных систем.

В материале подчеркивается, что системы Patriot уже являются в НАТО дефицитными, обычно их отправляют вместе с группами специалистов из США и других стран альянса, осуществляющими обслуживание.

Издание также напомнило, что с февраля администрация американского лидера Джо Байдена направила Украине военную помощь на сумму более $17 млрд, включая ракетные комплексы и беспилотники.

Ранее, 10 октября, Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО. Кроме того, американский лидер осудил ракетные удары РФ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября заявил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились. Как подчеркнул Антонов, «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвам и разрушениям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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