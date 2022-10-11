The Washington Post усомнилась в ускорении поставок оружия Киеву
США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. Об этом 10 октября сообщила газета The Washington Post.
Ранее украинские власти запросили у США новейшие системы противовоздушной обороны и другие вооружения на фоне массированного удара России по объектам энергетики Украины. В частности, указывалось, что Киев рассчитывает получить комплексы Patriot, MIM-23 Hawk, ударные беспилотники и другое вооружение.
Однако, согласно оценке издания, США вряд ли возьмут на себя такие обязательства.
«Пока было мало свидетельств в пользу того, что администрация [США] намерена изменить сравнительно долгий процесс утверждения, в рамках которого она решает, какие виды вооружений и когда направить Украине», — говорится в статье.
Авторы уточняют, что при оказании военной помощи американские специалисты изучают, обучены ли украинские военные применению данных вооружений и смогут ли на Украине обслуживать эти средства. Кроме того, выясняется, располагают ли ВС США достаточным количеством данных систем.
В материале подчеркивается, что системы Patriot уже являются в НАТО дефицитными, обычно их отправляют вместе с группами специалистов из США и других стран альянса, осуществляющими обслуживание.
Издание также напомнило, что с февраля администрация американского лидера Джо Байдена направила Украине военную помощь на сумму более $17 млрд, включая ракетные комплексы и беспилотники.
Ранее, 10 октября, Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО. Кроме того, американский лидер осудил ракетные удары РФ.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября заявил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились. Как подчеркнул Антонов, «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвам и разрушениям.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».