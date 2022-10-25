Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число пострадавших при взрыве машины в Мелитополе увеличилось до шести
Политика
Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания
Мир
США завили о готовности продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
Путин заявил о необходимости улучшить административные процедуры в РФ
Политика
В Госдуме обвинили Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне
Мир
Австрийцы выйдут на марш против наплыва беженцев с Украины
Общество
Собянин указал на необходимость введения мер допреагирования в приграничных регионах
Мир
Президент Гвинеи-Бисау заявил об интересе к закупкам кораблей и вертолетов РФ
Мир
Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии реакции Запада на обстрелы Каховской ГЭС
Мир
Байден заявил о желании сотрудничества с новым премьером Британии
Мир
Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе
Мир
Армянский оппозиционный депутат разорвал документ о мире между Ереваном и Баку
Сюжет:

Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия выступила против предложений Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом, считая их вредными. Об этом заявил 25 октября министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания министров энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Люксембурге.

Бег по потолку: как ЕС собирается решать газовую проблему
Установить предельные цены на импорт газа в очередной раз не удалось из-за активного противодействия Германии

«Для Венгрии безопасность энергоснабжения и цены на энергоносители являются приоритетами, и мы не примем ни одного предложения, которое поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии даже в минимальной степени», — заявил он журналистам.

Сийярто добавил, что в ходе совещания он предоставил возражения Будапешта сразу по нескольким пунктам. Среди них — потолок цен на газ, совместные закупки топлива и использование хранилищ газа.

Он также указал, что Будапешт настаивает на том, чтобы все решения по этим вопросам принимались на основе консенсуса, а не большинством голосов.

20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новый план ЕК по совместным закупкам природного газа странами ЕС нерациональным. По его мнению, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

18 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по ее словам, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Затем на добровольной основе европейским компаниям будет разрешено объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. При этом Россия будет исключена из совместных закупок.

16 октября газета The Financial Times написала о рассмотрении Евросоюзом установления потолка стоимости импортируемого энергоресурса на фоне энергетического кризиса. В то же время, по данным издания, пока европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергокризиса.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022