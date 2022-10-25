Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе

Венгрия выступила против предложений Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом, считая их вредными. Об этом заявил 25 октября министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания министров энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Люксембурге.

«Для Венгрии безопасность энергоснабжения и цены на энергоносители являются приоритетами, и мы не примем ни одного предложения, которое поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии даже в минимальной степени», — заявил он журналистам.

Сийярто добавил, что в ходе совещания он предоставил возражения Будапешта сразу по нескольким пунктам. Среди них — потолок цен на газ, совместные закупки топлива и использование хранилищ газа.

Он также указал, что Будапешт настаивает на том, чтобы все решения по этим вопросам принимались на основе консенсуса, а не большинством голосов.

20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новый план ЕК по совместным закупкам природного газа странами ЕС нерациональным. По его мнению, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

18 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по ее словам, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Затем на добровольной основе европейским компаниям будет разрешено объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. При этом Россия будет исключена из совместных закупок.

16 октября газета The Financial Times написала о рассмотрении Евросоюзом установления потолка стоимости импортируемого энергоресурса на фоне энергетического кризиса. В то же время, по данным издания, пока европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергокризиса.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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