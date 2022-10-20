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Орбан раскритиковал план ЕК по совместным закупкам газа

Премьер Венгрии Орбан подверг критике план ЕК по совместным закупкам газа странами ЕС
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Фото: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Press
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Новый план Еврокомиссии (ЕК) по совместным закупкам природного газа странами Евросоюза (ЕС) является нерациональным и должен быть обсужден еще раз. Об этом заявил 20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вспомнив, как однажды в ЕС уже совместно пытались закупить вакцины от коронавируса.

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«Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы», — написал политик на своей странице в Twitter.

По мнению Орбана, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

Ранее, 18 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по словам фон дер Ляйен, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Затем на добровольной основе европейским компаниям будет разрешено объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. При этом Россия будет исключена из совместных закупок.

В тот же день Еврокомиссия предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF (виртуальный хаб Title Transfer Facility) в рамках борьбы с энергетическим кризисом. В заявлении подчеркивается, что это поможет избежать чрезмерной волатильности и завышенных цен.

До этого, 16 октября, агентство Bloomberg сообщило, что ЕК рассматривает возможность динамического ограничения цен на газ в рамках борьбы с энергетическим кризисом в регионе. Предложенный механизм ценообразования должен предотвратить нестабильность на рынке, непредсказуемое изменение стоимости и другие факторы, которые могут осложнять поставки природного газа в некоторые страны ЕС, уточнили в агентстве.

Ранее, 12 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия отказалась поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление цен на газ из России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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