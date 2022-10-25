Суд подтвердил срок баскетболистке Грайнер

Московский областной суд на заседании 25 октября утвердил американской баскетболистке Бриттни Грайнер срок наказания в виде девяти лет колонии за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

При этом судьи зачли пребывание в следственном изоляторе по расчету один день за полтора. Таким образом, после пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.

«Приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер Бриттни изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», — огласили решение в суде.

Баскетболистка принимала участие в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО «Новое Гришино», расположенного на территории подмосковной колонии. Там она находится с марта.

В своем последнем слове Грайнер поддержала своих адвокатов и заявила, что не понимает решение суда первой инстанции, так как люди, которые совершили более тяжелые преступления, получают более мягкие наказания. Грайнер извинилась, добавив что у нее не было умысла на преступления.

Накануне, 24 октября, адвокат спортсменки Мария Благоволина сообщила «Известиям», что Грайнер надеется, что апелляционный суд сократит срок ее заключения и удовлетворит поданную жалобу. Она назвала баскетболистку сильным человеком с чемпионской закалкой.

Ранее, 18 октября, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже. Он также отметил, что летом было внесено существенное предложение об их освобождении.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

21 августа также стало известно, что бывший игрок NBA Деннис Родман планирует посетить Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер, приговоренной к девяти годам колонии. Как отмечал NBC News, это уже не первый случай, когда Родман ведет неформальную дипломатию в странах, у которых натянутые отношения с США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, 5 августа сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.