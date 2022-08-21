Бывший игрок NBA Родман приедет в Россию для освобождения Грайнер

Бывший игрок NBA Деннис Родман планирует посетить Россию, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, приговоренной к девяти годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает NBC News.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я попытаюсь поехать на этой неделе», — сказал Родман в беседе с изданием.

Как отмечает NBC News, это уже не первый случай, когда Родман ведет неформальную дипломатию в странах, у которых натянутые отношения с США. Прежде он приписал себе помощь в освобождении американца Кеннета Бэя из Северной Кореи, который был осужден в этой стране за попытку подрыва государственного строя.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. В свою очередь защита просила вынести оправдательный приговор или назначать более мягкое наказание. Адвокат баскетболистки Мария Благоволина 15 августа сообщила, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда.

В конце июля американские СМИ писали, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Пола Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей. До этого представитель Белого дома сообщила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь 5 августа сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.