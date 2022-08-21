Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии подтвердили поддержку Украины
Мир
В Харькове введут комендантский час на День независимости Украины
Мир
Шольц заявил об отсутствии угрозы России со стороны НАТО
Спорт
«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ
Мир
Шольц заявлял Путину о невступлении Украины в НАТО в ближайшие 30 лет
Происшествия
Системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе
Общество
Поселок Голованово под Рязанью эвакуируют из-за лесных пожаров
Мир
Бывший игрок NBA Родман приедет в Россию для освобождения Грайнер
Мир
Лидеры западных стран призвали обеспечить безопасность Запорожской АЭС
Мир
Российские системы ПВО пресекли действия ударного БПЛА в Мелитополе
Мир
В Швеции выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам
Мир
Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока-2» уступкой России

Бывший игрок NBA Родман приедет в Россию для освобождения Грайнер

Бывший игрок NBA Родман заявил, что едет в Россию добиваться освобождения Грайнер
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший игрок NBA Деннис Родман планирует посетить Россию, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, приговоренной к девяти годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает NBC News.

Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута
Какие еще варианты Москва может предложить Вашингтону

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я попытаюсь поехать на этой неделе», — сказал Родман в беседе с изданием.

Как отмечает NBC News, это уже не первый случай, когда Родман ведет неформальную дипломатию в странах, у которых натянутые отношения с США. Прежде он приписал себе помощь в освобождении американца Кеннета Бэя из Северной Кореи, который был осужден в этой стране за попытку подрыва государственного строя.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков. В свою очередь защита просила вынести оправдательный приговор или назначать более мягкое наказание. Адвокат баскетболистки Мария Благоволина 15 августа сообщила, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда.

В конце июля американские СМИ писали, что Вашингтон предложил обменять российского предпринимателя Виктора Бута на Грайнер и Пола Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направили Москве предложение по обмену, но не раскрыл деталей. До этого представитель Белого дома сообщила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь 5 августа сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022