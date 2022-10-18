Дипломаты США поговорили по телефону с заключенными в РФ Грайнер и Уиланом

Сотрудник дипмиссии США в России кратко поговорил по телефону с отбывающими заключение в РФ американцами Бриттни Грайнер и Полом Уиланом. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель во вторник, 18 октября, на брифинге.

«Ранее этим летом было вынесено существенное предложение об их освобождении. Наши правительства неоднократно и напрямую сообщали об этом предложении, и русские должны согласиться на эту сделку», — передает его слова Reuters.

Подробности разговора он не раскрыл.

Ранее, 18 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на то, чтобы диалог об обмене заключенными с РФ завершился успешно. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал «Известиям» адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.