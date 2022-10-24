Адвокат баскетболистки Грайнер рассказала о ее надежде на смягчение приговора

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков, надеется, что апелляционный суд сократит срок ее заключения. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила «Известиям» адвокат спортсменки Мария Благоволина.

Она назвала баскетболистку «сильным человеком с чемпионской закалкой».

«Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев, и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения», — сказала Благоволина.

Московский областной суд рассмотрит жалобу защиты на приговор Грайнер 25 октября. По словам адвоката, спортсменка будет участвовать в предстоящем слушании по видеосвязи.

Ранее, 18 октября, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже. Он также отметил, что летом было вынесено существенное предложение об их освобождении.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал «Известиям» адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.