Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Спорт
Чемпионку ОИ-2012 Антюх дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Мир
Трасс поздравила Сунака с избранием на пост премьера Великобритании
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Авто
Lada стала самой продаваемой машиной за третью неделю октября
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

Адвокат баскетболистки Грайнер рассказала о ее надежде на смягчение приговора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков, надеется, что апелляционный суд сократит срок ее заключения. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила «Известиям» адвокат спортсменки Мария Благоволина.

Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута
Какие еще варианты Москва может предложить Вашингтону

Она назвала баскетболистку «сильным человеком с чемпионской закалкой».

«Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев, и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения», — сказала Благоволина.

Московский областной суд рассмотрит жалобу защиты на приговор Грайнер 25 октября. По словам адвоката, спортсменка будет участвовать в предстоящем слушании по видеосвязи.

Ранее, 18 октября, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже. Он также отметил, что летом было вынесено существенное предложение об их освобождении.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал «Известиям» адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022