Польша готовится к следующей волне украинских беженцев. С начала года в страну прибыло около 7 млн граждан Украины, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что правительство хочет ужесточить контроль над беженцами. Украинцев обяжут завести номер для идентификации. Также им будет нужно платить до 60 злотых в сутки за проживание и питание.

При этом нелегально получать пособия станет гораздо сложнее, так как службы будут узнавать о каждом переводе средств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.