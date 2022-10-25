Рогов сообщил об одном раненом в результате обстрела Великой Белозерки

Один человек ранен в результате обстрела Великой Белозерки в Запорожской области, его госпитализировали в городскую больницу Энергодара. Об этом 24 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ночью 24 октября, в 2:10 (совпадает с мск. — Ред.), ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) обстреляли Дом культуры в пгт Великая Белозерка с применением артиллерии», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, пострадавший — сторож, который в момент обстрела находился на ночном дежурстве.

Он также отметил, что после обстрела в здании начался пожар, который охватил более 500 кв. м. Пожар удалось потушить спустя несколько часов.

Ранее, 24 октября, украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями в Херсонской области. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Их госпитализировали медики в состоянии средней степени тяжести.

В тот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту «Известий» о результатах обстрелов Каховской гидроэлектростанции вооруженными силами Украины (ВСУ) 19 ракетами.

До этого, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с 20 октября.

Между тем 30 сентября российский лидер подписал договоры о включении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ по итогам референдумов в регионах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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