ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке

В понедельник, 24 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку Херсонской области 19 ракетами, три из них попали в Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом заявил представитель экстренных служб.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС», — сказал он журналистам.

Накануне администрация города также сообщила об обстрелах Новой Каховки. Тогда говорилось о работе российских систем противовоздушной обороны.

Ранее, 19 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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