Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Авто
Сотрудники российских силовых структур будут ездить на Haval F7 и F7x
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Происшествия
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона
Сюжет:

ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке

ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 24 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку Херсонской области 19 ракетами, три из них попали в Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом заявил представитель экстренных служб.

Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном
Украинские формирования в ближайшие две недели будут пытаться прорвать оборону на правом берегу Днепра, указывают военные эксперты

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС», — сказал он журналистам.

Накануне администрация города также сообщила об обстрелах Новой Каховки. Тогда говорилось о работе российских систем противовоздушной обороны.

Ранее, 19 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022