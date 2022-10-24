Украинские диверсанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области

Украинские диверсанты 24 октября обстреляли автомобиль с мирными гражданами в Херсонской области. Об этом сообщает минздрав региона в Telegram-канале.

В результате обстрела один человек погиб, двое ранены. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.

20 октября украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, более 10 получили ранения.

Среди погибших оказались два сотрудника местного телеканала «Таврия», которые находились в тот момент на переправе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту этого обстрела украинскими боевиками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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