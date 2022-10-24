Песков подтвердил подготовку встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже готовится. Об этом сообщил 24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Саммит готовится. О дате и месте сообщим дополнительно», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что российский лидер пригласил президента Азербайджана и премьер-министра Армении на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье.

В частности, она обратила внимание на то, что идет активная работа по насаждению антироссийских настроений в Армении.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане 13 октября Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан настроен на заключение долгосрочного мира с Арменией.

Как указал Путин, надо стремиться к поиску выхода из конфликтов на пространстве Содружества независимых государств (СНГ).

Кроме того, 13 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения президента Франции о дестабилизирующей роли Москвы в конфликте Баку и Еревана неприемлемы. Она напомнила, что в отличие от Франции, которая только призывала к миру, Россия на практике содействовала урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.