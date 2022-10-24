На улицах Барселоны стали рисовать Z после оскорбления украинцами молодоженов из РФ

Испанцы начали рисовать латинскую букву Z на улицах Барселоны, после того как украинские мигранты оскорбили российских молодоженов. Видеозапись с надписями распространилась в Сети.

Инцидент произошел 21 октября. На кадрах слышно, как украинцы называют выходящих из консульства РФ новобрачных «убийцами».

«Не будет вам счастья. Будьте вы прокляты, ваша семья и ваши внуки», — сказала одна из украинок.

Ранее, 19 октября, владелец кафе в ресторане Le Cozy в парижском квартале Монпарнас на Монмартре Алекс Баш выпроводил украинских посетителей со словами «Да здравствует Путин!».

21 октября он рассказал «Известиям», что его возмутило поведение украинских беженок. Женщины отказывались делать заказ, указав, что они украинки. На вопрос официантки «Ну и что?» беженки устроили словесную перепалку и захотели уйти, пытаясь на английском сказать что-то о плохом сервисе и грубой официантке. После инцидента, по словам жены хозяина ресторана Иванны, они стали получать угрозы от украинцев. Она призналась, что опасается за свою безопасность и детей, поэтому намерена обратиться в полицию, если угрозы будут поступать.

11 октября жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.