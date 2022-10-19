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Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»

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Фото: соцсети
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Владелец ресторана Le Cozy в парижском квартале Монпарнас на Монмартре не пустил украинцев в свое заведение и выпроводил их со словами «Да здравствует Путин!» Об этом стало известно в среду, 19 октября, после того, как снятый беженцами на видео инцидент попал в сеть. Кадры оказались в распоряжении «Известий».

Проукраинские пользователи Сети начали выражать свое негодование из-за поступка французского ресторатора. Они оставили гневные комментарии и испортили заведению репутацию в интернете, сообщает RT в своем Telergam-канале.

Буквально через несколько часов после этого рейтинг заведения в Google упал с четырех до двух звезд.

17 октября сообщалось, что в Австрии начались протесты из-за установки палаток для беженцев с Украины на территории федерального центра ухода за больными в городе Санкт-Георген-им-Аттергау. Мэр города Фердинанд Айгнер объявил о марше протеста против установки палаток, а также пригрозил перекрыть Западный автобан в знак несогласия с данными мерами.

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11 октября жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках. Жители города скандировали лозунги: «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!»

В конце сентября мэр польского Пшемысля Войцех Бакун также пожаловался на проблемы из-за беженцев, рассказав, как украинцы приезжают за пособиями и сразу возвращаются обратно. По его словам, гуманитарные организации уже успели заметить эту тенденцию и сократили помощь, в то время как государственные структуры продолжают оказывать услуги в полном объеме.

Еще ранее, в июле, сообщалось, что французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины. Причина в растущих тратах и отсутствии финансовой помощи от государства.

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