Французские семьи испытали трудности с размещением у себя украинских беженцев
Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины. Причина в растущих тратах и отсутствии финансовой помощи от государства, передает телеканал «Известия». Как заявили в местной ассоциации по помощи беженцам, у французов не хватает личных денег. Семьи не получают даже обещанные государством €200.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.