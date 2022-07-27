Французские семьи испытали трудности с размещением у себя украинских беженцев

Французские семьи испытали трудности с размещением у себя украинских беженцев

2022-07-27 06:22:32

2022-07-27 06:22:32

2022-07-27 06:22:32

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