Жена парижского ресторатора рассказала об угрозах после ссоры с украинками

Жена хозяина парижского ресторана Cosy Montparnasse Иванна рассказала о том, что после конфликта с украинками она стала получать угрозы. Об этом 20 октября пишет «РИА Новости».

«Я получаю огромное количество сообщений. Ресторанный телефон также не прекращает звонить. Мой муж постоянно получает сообщения. Мне также приходят всё время сообщения в Facebook и Instagram (соцсети принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Они меня пугают, я их больше даже не смотрю», — рассказала она.

Иванна добавила, что угрозы и гневные сообщения поступают от украинцев.

«Есть, например, девушка, я ее даже не знаю. Она написала мне в Facebook-мессенджер, отправила сообщение. Я не читаю по-украински, но вы можете посмотреть. Сообщение я перевела, это угрозы смертью», — рассказывает девушка.

Она призналась, что она опасается за свою безопасность и безопасность своих детей, поэтому намерена обратиться в полицию в том случае, если угрозы будут продолжать поступать.

«Они просто не хотели платить. Такое уже не в первый раз происходит. Часто к нам заходят люди, они даже здороваются сначала, а потом заявляют: «Мы украинцы!» — и всё!», — пожаловалась жена хозяина ресторана.

Иванна также рассказала о том, что сама является полячкой и ее семья в Польше приютила семью украинских беженцев с тремя детьми, один из которых является инвалидом.

«Это были хорошие люди, они работали. А эти две женщины (с которыми произошел конфликт) — все в сумках Louis Vuitton, в пластических операциях, с наращенными ногтями. Я всё понимаю, но для меня беженцы — это те, которых можно встретить на Порт-де-ля-Вилетт (там находится центр приема украинских беженцев в Париже), у которых даже нет денег на багет. Вот им нужно помогать», — подчеркнула она.

Иванна также отметила, что фраза про Владимира Путина, попавшая на видео, вырвана из контекста.

«Надо понимать, что этому предшествовало. До этой его фразы они угрожали ему плохой рекламой ресторана. Они не рассказали всей правды. Эти женщины просто не хотели платить... Есть украинцы, которые пользуются ситуацией у себя в стране», — отметила она.

Ранее, 19 октября, владелец ресторана в парижском квартале Монпарнас на Монмартре не пустил украинцев в свое заведение и выпроводил их со словами «Да здравствует Путин!». Проукраинские пользователи Сети начали выражать свое негодование из-за поступка французского ресторатора. Они оставили гневные комментарии и испортили заведению репутацию в интернете, понизив рейтинг заведения в Google с четырех до двух звезд.