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Выгнавший украинских беженок ресторатор рассказал подробности конфликта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Поведение украинских беженок возмутило владельца ресторана Le Cosy Montparnasse Алекса Баша. Он рассказал «Известиям» в пятницу, 21 октября, подробности конфликта, в результате которого вынужден был выгнать посетительниц из своего заведения.

Он рассказал, что в среду, 19 октября, парижский ресторан посетили две женщины: одной на вид 50 лет, другой — 18–20. Алекс предположил, что это были мать с дочкой. Они спросили как пройти к туалету.

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«Я указал, куда нужно идти. Туалет для всех, но нужно хотя бы заказать кофе навынос. Если нет, то рядом — туалеты мэрии, всего 100 м отсюда. Они сказали, что возьмут напиток и попросили столик с розеткой. Мать вышла из туалета через пять минут и села за столик. Официантка подошла к ним, но они сказали, что ничего не выбрали», — говорит Алекс.

Через несколько минут к ним снова подошла официантка, чтобы принять заказ. Однако посетительницы снова заявили, что не готовы сделать заказ и попросили пересадить их за столик внутри ресторана.

«Мы пересадили их к месту с розеткой. В какой-то момент моя официантка подошла в очередной раз, спросила, готовы ли они сделать заказ. Тогда они сказали, что они украинки. Моя официантка ответила: «Хорошо, ну и что?», вспоминает Алекс.

На этот вопрос беженки устроили словесную перепалку и захотели уйти, пытаясь на английском сказать что-то о плохом сервисе и грубой официантке.

Алекс предложил им взять что-то с собой, но женщины отказались и заявили, что их обслужили ужасным образом, и нагрубили владельцу.

Уходя, девушки напомнили, что они украинки, и пообещали устроить заведению самую негативную рекламу.

«Я увидел перевод в автопереводчике ее телефона и ответил: «А, вы украинки?! Да здравствует Путин!», — рассказал Баша.

Он отметил, что не боится ни угроз, ни оскорблений, так как живет открыто, ведет свой бизнес, который кормит его семью и сотрудников заведения.

«Угрозы, которые я получаю в соцсетях, опасны не для меня, а для отправителей. Я не боюсь. У нас во Франции есть закон, который защищает граждан. Если я выгоняю украинку, это не значит, что я плохо отношусь к украинской нации. Это касается и русских, и всех других. Если человек плохо воспитан, это не имеет ничего общего с его народом. Я думаю, эта женщина с дочерью просто очень плохо воспитаны», — резюмировал ресторатор.

После инцидента, по словам жены хозяина ресторана Иванны, они стали получать угрозы от украинцев. Она призналась, что опасается за свою безопасность и детей, поэтому намерена обратиться в полицию, если угрозы будут поступать.

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