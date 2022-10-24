Польша и Северная Македония обсудили возможность поставок газа в Македонию

Польша и Северная Македония в настоящее время обсуждают возможность поставок газа в Македонию. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил польский лидер Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.

«Мы говорили с господином президентом о потенциальной возможности транспортировки газа из Польши в Северную Македонию. Это станет предметом дальнейших консультаций делегации Македонии с нашим правительством», — подчеркнул Дуда.

23 мая уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил о досрочном разрыве польской стороной межправительственного соглашения на поставку российского газа. Кроме того, он добавил, что через почти 30 лет можно будет констатировать полное прекращение газовых отношений между двумя государствами.

При этом 27 апреля «Газпром» уведомил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) из-за отсутствия оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — это транзитные государства. Позже стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.