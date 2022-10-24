Новые купюры в 100 рублей принимают 20% банкоматов

Только 20% банкоматов на территории нашей страны готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Проблемы в секторе возникли из-за санкций против России. Поставщики устройств для приема банкнот ушли из страны, сообщает телеканал «Известия». ЦБ в этом году планировал заменить банкноты в 100 рублей. В следующем — купюры в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Однако в Ассоциации банков России предложили запустить в оборот все банкноты не раньше 2024 года. Новые купюры будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры, сообщили в регуляторе.

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