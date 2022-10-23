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Трамп заявил о необходимости участвовать в выборах-2024 ради величия США

Трамп намекнул, что готов участвовать в выборах президента США в 2024 году
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Фото: TASS/EPA/PETER DASILVA
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Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что должен принять участие в президентских выборах 2024 года, чтобы сделать страну «снова успешной, безопасной и великой». Подобное заявление он сделал во время выступления на митинге перед сторонниками в штате Техас 22 октября.

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«Я дважды выдвигался. Я победил дважды. Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова», — приводит его слова телеканал Fox News.

По словам Трампа, во второй гонке за пост президента у него «получилось гораздо лучше».

«В 2020 году я получил на несколько млн голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны», — уточнил он.

Телеканал отметил, что заявление Трампа прозвучало на следующий день после выдачи повестки для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Дональд Трамп негативно воспринял требование комитета палаты представителей дать показания по делу о штурме Капитолия двухлетней давности. Он назвал создание комитета глупостью. 21 апреля бизнесмен опроверг признание ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.

В свою очередь нынешний президент США Джо Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Американский лидер уточнил, что он е принял формального решения, но это мое намерение — участвовать в выборах. Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки.

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