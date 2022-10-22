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На западе Москвы водитель иномарки сбил женщину с ребенком на переходе

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Фото: vk.com/strnov
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Водитель Audi A6 совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм они скончались на месте, сообщила в субботу, 22 октября, прокуратура Москвы.

«На улице Богданова 37-летний водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на женщину с ребенком, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм женщина 1980 г. р. и ее сын 2017 г. р. скончались на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту ДТП проводится административное расследование. Отмечается, что первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов находится на месте ДТП и координирует работу правоохранительных органов.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

«По решению прокуратуры Западного административного округа в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства о подследственности материал процессуальной проверки передан для принятия решения в территориальный орган Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ, относящейся к категории тяжких преступлений», — добавили в ведомстве.

Ранее, 21 октября, ребенок и мотоциклист пострадали в аварии на западе Москвы. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП проводится административное расследование.

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