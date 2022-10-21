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Мотоциклист и девочка-пешеход пострадали на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ребенок и мотоциклист пострадали в аварии на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 21 октября.

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«На дублере Можайского шоссе, в районе дома 14, произошло столкновение мотоцикла Kawasaki и легкового автомобиля Kia с последующим наездом автомобиля на пешехода-ребенка, который находился на тротуаре. В результате дорожной аварии пострадали 14-летняя девочка-пешеход и водитель мотоцикла», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Пострадавших госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее в этот день два грузовика столкнулись на внутренней стороне 70-го км МКАД.

Через несколько часов движение по всем полосам МКАД было восстановлено, пишет REGNUM.

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