Политолог оценил идею офицера из США о способе парализовать ВСУ

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» 22 октября прокомментировал заявление офицера армии США Дэниела Дэвиса о том, что захват линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ.

Солонников отметил, что он не совсем согласен с мнением американского военного, поскольку кроме линий снабжения на границе с Польшей есть возможность осуществлять поставки на Украину через Румынию.

«Через Румынию могут осуществляться поставки. В принципе речь идет о разрушении коммуникационных коридоров, которые есть сейчас. Мы много раз говорили — всего пять ж/д переходов соединяют Украину с Европой, у некоторых меняется колея с российской на европейскую. Там достаточно уникальное оборудование, и если его уничтожить, то перехода уже не будет», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что в случае уничтожения этих ж/д переходов это скажется на поставках всей тяжелой техники, которая самолетами поставляться не может.

«Если Россия сможет своим высокоточным оружием данные переходы уничтожить, то, конечно, проблемы для Украины окажутся крайне серьезными», — отметил Солонников, добавив, что речь идет не только о польской границе, но и о румынской.

Ранее в этот день Дэвис высказал мнение, что ВСУ будут парализованы в том случае, если отрезать линии снабжения в Волынской и Львовской областях. Военный добавил, что из-за низкой пропускной способности альтернативный маршрут поставок оружия через Карпаты будет иметь низкую эффективность и ВСУ быстро лишатся боеприпасов и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В это же время, отметил он, ВС РФ будут по-прежнему получать всё необходимое снабжение.

Ранее 22 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Таким образом он попытался оправдать потраченные деньги на военную помощь Украине.

О намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи стало известно 18 октября. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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