Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Машков заверил мобилизованных во всенародной поддержке
Мир
МИД РФ указал на неготовность ЕС к мирному решению украинского конфликта
Мир
Во Франции указали на истинное лицо НАТО после терактов на «Северных потоках»
Спорт
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ
Мир
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Мир
Мэр Николаева призвал граждан покинуть город
Политика
Политологи высмеяли план Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией
Спорт
FIS продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях на следующий сезон
Мир
Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink
Мир
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Происшествия
Раненный в Турции россиянин скончался в больнице
Мир
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Сюжет:

Политолог оценил идею офицера из США о способе парализовать ВСУ

Политолог Солонников: чтобы парализовать ВСУ, недостаточно уничтожить только пути снабжения на границе с Польшей
0
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» 22 октября прокомментировал заявление офицера армии США Дэниела Дэвиса о том, что захват линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

Солонников отметил, что он не совсем согласен с мнением американского военного, поскольку кроме линий снабжения на границе с Польшей есть возможность осуществлять поставки на Украину через Румынию.

«Через Румынию могут осуществляться поставки. В принципе речь идет о разрушении коммуникационных коридоров, которые есть сейчас. Мы много раз говорили — всего пять ж/д переходов соединяют Украину с Европой, у некоторых меняется колея с российской на европейскую. Там достаточно уникальное оборудование, и если его уничтожить, то перехода уже не будет», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что в случае уничтожения этих ж/д переходов это скажется на поставках всей тяжелой техники, которая самолетами поставляться не может.

«Если Россия сможет своим высокоточным оружием данные переходы уничтожить, то, конечно, проблемы для Украины окажутся крайне серьезными», — отметил Солонников, добавив, что речь идет не только о польской границе, но и о румынской.

Ранее в этот день Дэвис высказал мнение, что ВСУ будут парализованы в том случае, если отрезать линии снабжения в Волынской и Львовской областях. Военный добавил, что из-за низкой пропускной способности альтернативный маршрут поставок оружия через Карпаты будет иметь низкую эффективность и ВСУ быстро лишатся боеприпасов и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В это же время, отметил он, ВС РФ будут по-прежнему получать всё необходимое снабжение.

Ранее 22 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Таким образом он попытался оправдать потраченные деньги на военную помощь Украине.

О намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи стало известно 18 октября. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022