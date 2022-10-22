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Американский военный назвал способ мгновенно парализовать ВСУ

Подполковник армии США в отставке Дэвис: без сухопутного маршрута из Польши ВСУ будут парализованы
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Фото: TASS/EPA/FOCKE STRANGMANN
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут парализованы в том случае, если отрезать линии снабжения в Волынской и Львовской областях. Об этом 22 октября рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

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«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — рассказал он.

Дэвис добавил, что из-за низкой пропускной способности альтернативный маршрут поставок оружия через Карпаты будет иметь низкую эффективность и ВСУ быстро лишатся боеприпасов и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В это же время, отметил он, ВС РФ будут по-прежнему получать всё необходимое снабжение.

Эксперт подчеркнул, что удары по Волыни и Львовской области являются стратегически грамотными, так как это позволило бы лишить ВСУ снабжения и вынудить власти Украины сесть за стол переговоров.

Ранее 22 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. Таким образом он попытался оправдать потраченные деньги на военную помощь Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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